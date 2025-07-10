شاهد.. كيا سيلتوس موديل 2026 الجديدة

أعلنت شركة كيا عن عن طرازها الجديد كيا سيلتوس موديل 2026 ، وتنتمي السيارة الكورية الجديدة لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

كيا سيلتوس موديل 2026

محرك كيا سيلتوس موديل 2026

تحصل سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 على قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي ، وتنتج قوة 147 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سيلتوس موديل 2026

تستمد سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 أيضا قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

مواصفات كيا سيلتوس موديل 2026

زودت سيارة كيا سيلتوس موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة مقاس 8 بوصه تدعم ابل كار بلاي و اندرويد اوتو، وبها نظام صوتي مكون من 6 سماعات.

كيا سيلتوس موديل 2026

ويوجد بـ سيارة كيا سيلتوس موديل 2026، وسائد هوائية توفر حماية إضافية للسائق والركاب في حالة وقوع حادث، وبها كاميرا خلفية وحساسات ركن تساعد السائق في المناورة وركن السيارة بسهولة، خاصة في المساحات الضيقة، ونظام مساعد الحفاظ على المسار الذي ينبه السائق إذا بدأت السيارة في الخروج عن المسار المحدد، مما يساعد على تجنب الحوادث، ومراقبة النقاط العمياء لـ تحذر السائق من وجود مركبات في النقطة العمياء، مما يقلل من خطر الاصطدام عند تغيير المسار .

كيا سيلتوس موديل 2026

زودت سيارة كيا سيلتوس موديل 2026، بـ نظام ABS الذي يمنع قفل العجلات أثناء الكبح المفاجئ، مما يحافظ على قدرة السيارة على التوجيه ويقلل من مسافة التوقف، وبها نظام ESC الذي يساعد في الحفاظ على استقرار السيارة في ظروف القيادة الصعبة، مثل المنعطفات الحادة أو الطرق الزلقة، عن طريق توزيع قوة الفرملة على كل عجلة على حدة.

تاريخ شركة كيا في صناعة السيارة

تأسست كيا تحت اسم كيونجسونج للصناعات الدقيقة وكانت تركز على إنتاج الأنابيب الفولاذية وقطع غيار الدراجات الهوائية.

كيا سيلتوس موديل 2026

ثم بدأت في تصنيع الدراجات الهوائية الكاملة، وبعد ذلك توسعت إلى إنتاج الدراجات النارية والشاحنات الخفيفة، وفي عام 1974، أنتجت كيا أول سيارة ركاب لها، وهي "بريسا"، وخلال هذه الفترة شهدت الشركة شراكات مع شركات أخرى مثل فورد، مما ساهم في توسيع نطاق إنتاجها وتصدير سياراتها إلى الخارج.