بقوة 1850 حصانًا.. سيارة Zenvo الخارقة الجديدة بـ نظرة قاتلة

بعد أكثر من 15 عامًا من تصنيع السيارات الخارقة، دخلت شركة زينفو الدنماركية مرحلة جديدة من التميز، حيث بدأت هذا العام إنتاج سيارات مذهلة على مستوى التصميم والأداء، أبرزها سيارة أورورا تور الجديدة، التي تستعد للظهور في مهرجان جودوود للسرعة هذا الشهر.

السيارة التي تمثل نقلة نوعية في هوية العلامة، باتت اليوم تضاهي في جمالها وتقنياتها سيارات مثل فيراري، لامبورغيني، وماكلارين.

تحسينات دقيقة ولكن مؤثرة

رغم أن سيارة أورورا تور طُرحت لأول مرة عام 2023، إلا أن النسخة الإنتاجية التي كشف عنها مؤخرًا تتضمن تعديلات تصميمية خفيفة تبرز شخصية السيارة الجديدة.

شملت التغييرات تحسينات أسفل المصابيح الأمامية، وتعديلات في طريقة تدفق الهواء حول الأبواب، مع إزالة بعض فتحات التهوية الخلفية.

وبينما تعد هذه التغييرات طفيفة ظاهريًا، إلا أنها تضيف بعدًا ديناميكيًا جديدًا للشكل العام للسيارة، الذي يُعد الأفضل بين جميع سيارات زينفو حتى اليوم.

تتشارك النسختان أورورا أجيل وأورورا تور نفس المحرك الجبار V12 رباعي التوربو بسعة 6.6 لتر، والذي يدور بسرعة 9800 دورة في الدقيقة وينتج قوة تبلغ 1250 حصانًا.

وتستفيد كلتا السيارتين من نظام هجين، حيث تضيف أجيل محركًا كهربائيًا خلفيًا يرفع القوة إلى 1450 حصانًا، فيما تتميز تور بمحركين إضافيين في المحور الأمامي لتبلغ قوتها الإجمالية 1850 حصانًا.

سيارة أجيل، المصممة للحلبات، قادرة على توليد قوة ضغط سفلية تصل إلى 880 كجم عند سرعة 250 كم/ساعة، وتنطلق من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 2.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 365 كم/ساعة.

أما سيارة تور فهي أكثر سرعة على الطرق المستقيمة، حيث تتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في 2.3 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 450 كم/ساعة، لتُنافس أسرع السيارات في العالم.

إنتاج محدود وسعر باهظ

ستُنتج زينفو خمسين وحدة فقط من كل نسخة في مقرها بمدينة بريستو الدنماركية، ولم تعلن بعد عن السعر الرسمي، لكنه بالتأكيد سيحمل ستة أصفار بعد الرقم الأول.

وأكدت الشركة أنها تعمل حاليًا على تطوير سيارة خارقة أصغر حجمًا بسعر يقدر بنحو مليوني دولار.

أيقونة جديدة في عالم السيارات الخارقة

بفضل التصميم المتقن والتكنولوجيا المتقدمة، تثبت زينفو أن بإمكانها منافسة أكبر الأسماء في صناعة السيارات الفائقة.

أورورا تور ليست فقط سيارة سريعة؛ بل هي عمل فني هندسي يعكس مستقبل السيارات الخارقة.