سيارات suv جديدة 2025 في الإمارات

يضم سوق السيارات الإماراتي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد استقرار سوق السيارات الإماراتي ، ومن ضمن تلك السيارات، جيتور X70S ، وشيرى تيجو 4 برو ، وهافال جوليان برو، ونيسان ماجنايت ، وشيفروليه جرووف .

جيتور X70 موديل 2025

تستمد سيارة جيتور X70 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 154 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وتنتج عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

جيتور X70 موديل 2025

تباع سيارة جيتور X70 موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتي بفئة واحدة سعرها 74 ألف درهم إماراتي .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

تحتاج سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 إلى 16.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها قوة 118 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلى 154 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى تيجو 4 برو موديل 2025

تتوافر سيارة شيرى تيجو 4 برو موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتي بسعر 63 ألف درهم إماراتي .

هافال جوليان برو موديل 2025

تنتج سيارة هافال جوليان برو موديل 2025 قوة 148 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلى 14.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

هافال جوليان برو موديل 2025

تأتى سيارة هافال جوليان برو موديل 2025 داخل سوق السيارات الإماراتي بفئة واحدة سعرها 59 ألف درهم إماراتي .

نيسان ماجنايت موديل 2025

خزان وقود سيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 يصل إلى 40 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 100 حصان، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو .

نيسان ماجنايت موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 59 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 63 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان ماجنايت موديل 2025 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 71 ألف درهم إماراتي .

شيفروليه جرووف موديل 2025

تستمد سيارة شيفروليه جرووف موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 170 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 147 نيوتن/متر .

شيفروليه جرووف موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه جرووف موديل 2025 تباع بسعر 56 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه جرووف موديل 2025 تباع بسعر 63 ألف درهم إماراتي .