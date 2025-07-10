اودي Q8 ولا بي ام دبليو X5 موديل 2025.. أسعار مواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، اودي Q8 و بي ام دبليو X5 موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد اودي Q8 موديل 2025

اودي Q8 موديل 2025

تأتى سيارة اودي Q8 موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4986 مم، وعرض 1995 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2995 مم .

محرك اودي Q8 موديل 2025

اودي Q8 موديل 2025

تستمد سيارة اودي Q8 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 3000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 340 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، وتحتاج إلى 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 85 لتر، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلى 250 كم/ساعة .

سعر اودي Q8 موديل 2025

اودي Q8 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة اودي Q8 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q8 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 600 ألف جنيه .

أبعاد بي ام دبليو X5 موديل 2025

بي ام دبليو X5 موديل 2025

تتوافر سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بطول 4935 مم، وعرض 2004 مم، وارتفاع 1765 مم، وبها قا عدةعجلات بطول 2975 مم .

محرك بي ام دبليو X5 موديل 2025

بي ام دبليو X5 موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 يصل إلى 83 لتر، وبها عزم دوران 750 نيوتن/متر، وتحتاج إلى 11.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 4.3 ثانية، وبها محرك سعة 4400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 530 حصان وتصل سرعتها القصوي إلى 250 كم/ساعة .

سعر بي ام دبليو X5 موديل 2025

بي ام دبليو X5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 7 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بي ام دبليو X5 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 8مليون و 750 ألف جنيه .