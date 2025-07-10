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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مين الأحسن؟ شيرى تيجو 8 برو أم إم جي إتش إس 2026

شيرى تيجو 8 برو إم ام جى اتش اس 2026
شيرى تيجو 8 برو إم ام جى اتش اس 2026
إبراهيم القادري

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، شيرى تيجو 8 برو و ام جى اتش اس موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

تمتلك سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها ESP، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة.

محرك شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

تستمد سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر .

أسعار شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 700 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

تحتوي سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية .

محرك ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

سعة خزان وقود ام جى اتش اس موديل 2026 يصل إلى 55 لتر، وتنتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 169 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ام جى اتش اس موديل 2026

ام جى اتش اس موديل 2026

تباع سيارة ام جى اتش اس موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 600 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 سوق السيارات المصري شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 محرك شيرى تيجو 8 برو أسعار شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 وسائل الأمان بـ ام جى اتش اس موديل 2026 ام جى اتش اس موديل 2026

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