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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تركب ايه أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه في 2025

تركب ايه أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه
تركب ايه أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي ام دبليو 116، ومازدا 3، ورينو لوجان، وشيفروليه أفيو، وهيونداي ماتريكس .

بي ام دبليو 116 موديل 1995

تستمد سيارة بي ام دبليو 116 موديل 1995 قوتها من محرك سعة 2800 سي سي، وتنقل قوة المحرك إل العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 400 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي ام دبليو 116 موديل 1995

تباع سيارة بي ام دبليو 116 موديل 1995 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مازدا 3 موديل 2005

تنقل قوة سيارة مازدا 3 موديل 2005 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 250 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأخضر .

مازدا 3 موديل 2005

تأتى سيارة مازدا 3 موديل 2005 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 390 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

رينو لوجان موديل 2021

تمكنت سيارة رينو لوجان موديل 2021 من قطع مسافة 790 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2021

تتوافر سيارة رينو لوجان موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أفيو موديل 2015

تحصل سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 740 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أفيو موديل 2015

سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي ماتريكس موديل 2010

تباع سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010 باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 385 ألف/كم .

هيونداي ماتريكس موديل 2010

يبلغ سعر سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات المستعملة بي ام دبليو 116 مازدا 3 رينو لوجان مازدا 3 موديل 2005 رينو لوجان موديل 2021

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