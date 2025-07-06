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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل سيات ارونا إم ام جى وان 2025 الكروس أوفر

سيات ارونا إم ام جى وان 2025 الكروس أوفر
سيات ارونا إم ام جى وان 2025 الكروس أوفر
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، سيات ارونا و ام جى وان موديل 2025 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد ام جى وان موديل 2025

ام جى وان موديل 2025

تتوافر سيارة ام جى وان موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4581 مم، وعرض 1871 مم، وارتفاع 1617 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك ام جى وان موديل 2025

ام جى وان موديل 2025

تستمد سيارة ام جى وان موديل 2025  قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 285 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 88 ثانية .

سعر ام جى وان موديل 2025

ام جى وان موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ام جى وان موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى وان موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 480 ألف جنيه .

أبعاد سيات ارونا موديل 2025

سيات ارونا موديل 2025

تأتى سيارة سيات ارونا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بطول 4154 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1537 مم .

محرك سيات ارونا موديل 2025

سيات ارونا موديل 2025

عزم دوران سيارة سيات ارونا موديل 2025 يصل إلى 200 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، وتحتاج إلى 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلى 190 كم/ساعة .

سعر سيات ارونا موديل 2025

سيات ارونا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سيات ارونا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 319 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ارونا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 319 ألف جنيه .

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