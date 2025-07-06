منها أودي وسكودا.. سيارات 2025 جديدة بالسوق المصري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، سكودا اوكتافيا A8، واودي Q3 ، ومينى كوبر ، وبي ام دبليو 118، وبيجو 408.

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

تستمد سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر .

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 199 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2025 تباع بسعر مليون و 799 ألف جنيه .

اودي Q3 موديل 2025

تنتج سيارة اودي Q3 موديل 2025 قوة 150 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 9.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان .

اودي Q3 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 670 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة اودي Q3 موديل 2025 تباع بسعر 3 مليون و 800 ألف جنيه .

مينى كوبر موديل 2025

تحصل سيارة مينى كوبر موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مينى كوبر موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة مينى كوبر موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مينى كوبر موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 275 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة مينى كوبر موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة مينى كوبر موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 950 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة مينى كوبر موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 980 ألف جنيه .

بي ام دبليو 118 موديل 2025

تتسارع سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.5 ثانية، وبها قوة 156 حصان، ومحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر .

بي ام دبليو 118 موديل 2025

سعر سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2025 في سوق السيارات المصري يصل إلى 2 مليون و 450 ألف جنيه .

بيجو 408 موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة بيجو 408 موديل 2025 يصل إلى 50 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وقوة 215 حصان، ومحرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بيجو 408 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بيجو 408 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 99 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيجو 408 موديل 2025 تباع بسعر 2 مليون و 449 ألف جنيه .