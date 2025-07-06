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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه أفيو سيدان سعرها 350 ألف جنيه

شيفروليه أفيو موديل 2015
شيفروليه أفيو موديل 2015
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يوجد به الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

شيفروليه أفيو موديل 2015

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أفيو موديل 2015، وتنتمي أفيو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2015 الخارجية

شيفروليه أفيو موديل 2015

زودت سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 من الخارج بتصميم أنيق بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك شيفروليه أفيو موديل 2015

شيفروليه أفيو موديل 2015

تستمد سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 219 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون النبيتي .

مقصورة شيفروليه أفيو موديل 2015 الداخلية

شيفروليه أفيو موديل 2015

زودت مقصورة سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 بالعديد من المميزات من ضمنها، درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وحوامل أكواب، وزجاج كهربائي، وبها مساحات اضافية بالأبواب الجانبية للتخزين، وبها كونسول وسطي، وحوامل اكواب، واضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر شيفروليه أفيو موديل 2015

تتوافر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أفيو موديل 2015

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك خبير سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لاتقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيبة .

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