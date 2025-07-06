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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا ريو أوتوماتيك تلامس الـ 500 ألف جنيه..صور

كيا ريو موديل 2011
كيا ريو موديل 2011
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا ريو موديل 2011

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا ريو موديل 2011، وتنتمي ريو لفئة السيارات السيدان .

مواصفات كيا ريو موديل 2011 الخارجية

كيا ريو موديل 2011

تظهر سيارة كيا ريو موديل 2011 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا على حقيبة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مساحات زجاج أمامية .

محرك كيا ريو موديل 2011

كيا ريو موديل 2011

تمكنت سيارة كيا ريو موديل 2011 من قطع مسافة 153 ألف/كم، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع ريو باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة كيا ريو موديل 2011 الداخلية

كيا ريو موديل 2011

تمتلك مقصورة سيارة كيا ريو موديل 2011 العديد من المميزات من ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها زجاج كهربائي، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات اضافية للتخزين بالابواب الامامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض ابواب داخلية للتحكم فى الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها إضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة امان .

سعر كيا ريو موديل 2011

جاءه سيارة كيا ريو موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا ريو موديل 2011

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لاتقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

إصدارات السيارات المستعملة سوق السيارات المصري كيا ريو موديل 2011 ريو موديل 2011 مواصفات كيا ريو

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