اركب فيات باليو هاتشباك بـ 150 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

فيات باليو موديل 2006

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، فيات باليو موديل 2006، وتنتمي باليو لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات فيات باليو موديل 2006 الخارجية

فيات باليو موديل 2006

تمتلك سيارة فيات باليو موديل 2006 من الخارج على تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة فيات، وتم تثبيت شعار شركة فيات على حقيبة السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد تم تثبيتهم بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك فيات باليو موديل 2006

فيات باليو موديل 2006

تستمد سيارة فيات باليو موديل 2006 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 216 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الذهبي .

مقصورة فيات باليو موديل 2006 الداخلية

زودت مقصورة سيارة فيات باليو موديل 2006 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات بالابواب الامامية للتخزين، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

فيات باليو موديل 2006

سعر فيات باليو موديل 2006

تباع سيارة فيات باليو موديل 2006 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .