مقارنة بين رينو تاليانت و شيفروليه أوبترا 2025

سوق السيارات المصري يحتوي على العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، رينو تاليانت و شيفروليه أوبترا موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

تأتى سيارة رينو تاليانت موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2649 مم .

محرك رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

أبعاد شيفروليه أوبترا موديل 2025

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 الجديدة

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بطول 4490 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2025

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 الجديدة

سعة خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 يصل إلى 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2025

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 الجديدة

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .