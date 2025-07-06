قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: نتطلع إلى بصمة بريكس في مساندة الاقتصادات الناشئة
السجن المؤبد لـ مشردة بتهمة قتل فتاة وإلقاء جثتها بالأميرية
السيطرة على حريق محدود بمنزلين بطوخ دون خسائر بشرية
ذكرى 30 يونيو| عقد من التحول الاقتصادي والاجتماعي.. طفرة تنموية بالأرقام
غزة: ارتفاع عدد ضحايا قصف مراكز توزيع المساعدات إلى 751 شهيدا وأكثر من 4931 مصابا
19.5 % ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس خلال 2024
جنايات أسيوط تحيل أوراق متهمين في معركة "أبو الهدر" إلى المفتي.. وتأجيل الحكم على 18 آخرين
الوزراء يستعرض بالإنفوجراف خطوات الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات
إزاي تقدم في مدرسة التمريض؟.. الشروط والأوراق المطلوبة
انضباط كامل.. التعليم تستعرض تقرير غرفة العمليات في تاسع أيام امتحانات الثانوية العامة
هل يتحمل المالك تكلفة تجديد شقة الإيجار القديم بعد إخلائها؟.. رئيس إسكان النواب يجيب
التضامن: زيادة الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى 900 جنيه الشهر الجاري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين رينو تاليانت و شيفروليه أوبترا 2025

رينو تاليانت و شيفروليه أوبترا 2025
رينو تاليانت و شيفروليه أوبترا 2025
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يحتوي على العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، رينو تاليانت و شيفروليه أوبترا موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

أبعاد رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

تأتى سيارة رينو تاليانت موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2649 مم .

محرك رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

تستمد سيارة رينو تاليانت موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 100 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر رينو تاليانت موديل 2025

رينو تاليانت موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 799 ألف جنيه .

أبعاد شيفروليه أوبترا موديل 2025

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 الجديدة 

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 في سوق السيارات المصري بطول 4490 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1490 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2550 مم .

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2025

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 الجديدة 

سعة خزان وقود سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 يصل إلى 45 لتر، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2025

سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 الجديدة 

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2025 رينو تاليانت شيفروليه أوبترا موديل 2025 سعر شيفروليه أوبترا موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

ترشيحاتنا

وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي

وزير الخارجية يستعرض مع مفوض الاتحاد الأوروبي أعباء استضافة 10 ملايين أجنبي

بحر الصين الجنوبي

اليابان تصدر مدمرات بحرية مستعملة إلى الفلبين لردع التوسع البحري الصيني

قوات الاحتلال الاسرائيلي

اصابة شاب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الرام

بالصور

تدريب أعضاء المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب ناصر بالزقازيق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد