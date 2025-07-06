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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تركب ايه مستعمل بـ 500 ألف جنيه في 2025؟

تركب ايه مستعمل بـ 500 ألف جنيه
تركب ايه مستعمل بـ 500 ألف جنيه
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يحتوي على العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل فيكترا، ومازدا 3 ، وبيجو 407، كيا بيكانتو، شيفروليه أفيو .

أوبل فيكترا موديل 2008

تستمد سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 198 ألف/كم، وتباع باللون الذهبي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل فيكترا موديل 2008

وتباع سيارة أوبل فيكترا موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

مازدا 3 موديل 2013

تنقل قوة سيارة مازدا 3 موديل 2013 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 124 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مازدا 3 موديل 2013

تتوافر سيارة مازدا 3 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 407 موديل 2008

تمكنت سيارة بيجو 407 موديل 2008 من قطع مسافة 214 ألف/كم، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتباع السيارة باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بيجو 407 موديل 2008

تأتي سيارة بيجو 407 موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا بيكانتو موديل 2010

تحصل سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 على قوتها من محرك سعة 1250 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 840 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا بيكانتو موديل 2010

سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أفيو موديل 2015

تباع سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 داخل سوق السيارات المستعمل باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، ومحرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم .

شيفروليه أفيو موديل 2015

يبلغ سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات المستعملة أوبل فيكترا مازدا 3 بيجو 407 كيا بيكانتو مازدا 3 موديل 2013 بيجو 407 موديل 2008

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