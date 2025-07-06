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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رام 1500 موديل 2026 تظهر لأول مرة

رام 1500 موديل 2026
رام 1500 موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة رام عن إصدارها الجديد رام 1500 موديل 2026، وتنتمي 1500 لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس عدد من الإصدارات من ضمنها، فورد F-150، وشيفروليه سيلفرادو، وتويوتا تندرا، وجي إم سي سييرا .

سيارة رام 1500 موديل 2026 البيك أب 

مواصفات رام 1500 موديل 2026

سيارة رام 1500 موديل 2026 البيك أب 

زودت سيارة رام 1500 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة تعمل باللمس مقاس 12.0 بوصة، وشاشة للراكب الأمامي مقاس 10.3 بوصة، وبها نظام معلومات وترفيه Uconnect 5 مع ميزات متقدمة، وبها باقة Black Express مع لمسات جمالية باللون الأسود، ومقاعد قماشية رياضية، وكونسول أرضي جديد، و نظام تحذير مغادرة المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفيي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB)، وكاميرا للرؤية المحيطية 360 درجة، ونظام مراقبة النقطة العمياء .

محركات رام 1500 موديل 2026

تحصل رام 1500 موديل 2026 على قوتها من محرك 8 سلندر سعة 5700 سي سي، بجانب نظام eTorque الهجين الخفيف، وتنتج قوة 395 حصان ، وتخرج عزم دوران 556 نيوتن/ متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة رام 1500 موديل 2026 البيك أب 

وتستمد سيارة رام 1500 موديل 2026 ايضا قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي ، بجانب شاحن توربيني مزدوج، وتنتج قوة 420 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة رام 1500 موديل 2026 محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي، وتنتج قوة 305 حصان، وبها نظام هايبرد خفيف 48 فولت، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نبذة عن شركة رام لصناعة السيارات

شركة رام لصناعة السيارات هي علامة تجارية أمريكية متخصصة في إنتاج شاحنات البيك أب والمركبات التجارية.

سيارة رام 1500 موديل 2026 البيك أب 

وكانت رام في الأصل جزءًا من شركة دودج، لكنها أصبحت علامة تجارية مستقلة في عام 2009، وتشتهر شاحنات رام بقوتها ومتانتها وقدرتها على الأداء العالي في مختلف الظروف، ومنذ استقلالها توسعت رام في إنتاج مجموعة متنوعة من الشاحنات، مع التركيز على القوة والأداء والميزات التكنولوجية.

مواصفات رام 1500 رام 1500 موديل 2026 محركات رام 1500 موديل 2026 رام 1500 شيفروليه سيلفرادو فورد F 150 تويوتا تندرا

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