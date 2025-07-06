تصميم عصري.. أسعار كيا سبورتاج 2026 بالإمارات

أعلنت شركة كيا الكورية عن طرازها الجديد كيا سبورتاج موديل 2026 في الإمارات، وتنتمي سبورتاج لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

كيا سبورتاج موديل 2026

محرك كيا سبورتاج موديل 2026

زودت سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 موديل 2026 بمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، بجانب محرك كهربائي، وتنتج قوة 268 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ويمكن للسيارة ان تقوم بقطع مدى قيادة كهربائية يصل إلى 55 كم/ساعة .

مواصفات كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

تمتلك سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية LED مميزة بخطوط ضوئية، وبها شبك أمامي جري، وبها لمسات سوداء بالمرايات والعتبات الجانبية، وشاشتين بانوراميين مقاس 12.3 بوصه تعرضان كل المعلومات المتعلقة بالسيارة وأنظمة الترفيه بوضوح وسلاسة، وبها نظام صوتي فاخر من Harman Kardon، ومقاعد أمامية مدفأة ومبردة، وعجلة قيادة جلدية مدفأة .

وسائل الأمان بـ كيا سبورتاج موديل 2026

كيا سبورتاج موديل 2026

تحتوي سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام المساعدة على القيادة على الطرق السريعة، وبها نظام تثبيت السرعة التكيفي، وبها نظام تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وبها كاميرا بزاوية 360 درجة توفر رؤية شاملة للسيارة وتسهل المناورة.

سعر كيا سبورتاج موديل 2026 في الإمارات

كيا سبورتاج موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 135 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 143 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج موديل 2026 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 146 ألف درهم إماراتي.