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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات إم جي 1 موديل 2025 في السعودية

إم جي 1 موديل 2025
إم جي 1 موديل 2025
صبري طلبه

تقدم MG الصينية عدد كبير من سياراتها في السوق السعودي، منها السيارة الرياضية إم جي 1، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV متعددة الاستخدام، وتنطلق السيارة عبر باقة من التجهيزات وبسعر يبدأ من 83,295 ريال.

محرك السيارة إم جي 1 موديل 2025

تعتمد إم جي 1 موديل 2025 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

 إم جي 1 موديل 2025

أداء إم جي 1 موديل 2025 

يمكن للسيارة إم جي 1 موديل 2025 التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.8 ثانية، بينما تعتمد فنيًا على تقنية الجر الأمامي للعجلات.

أبرز تجهيزات إم جي 1 موديل 2025

تحتوي السيارة إم جي 1 موديل 2025 على كاميرا 360 درجة، وسائد هوائية للحماية، مساعد الفرامل BA مع مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، حساسات حركة أمامية وخلفية، شاشة لعرض الوسائط المتعددة، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك، عجلة قيادة مالتي فانكشن، جنوط رياضية.

أسعار السيارة إم جي 1 موديل 2025 في السعودية 

تقدم السيارة إم جي 1 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 83,295 ريال للفئة الأولى و 88,068 ريال للفئة الثانية، بينما يتراوح سعر الفئة الثالثة والرابعة بين 95,715 ريال و 97,268 ريال سعودي.

إم جي 1 إم جي 1 موديل 2025 سعر إم جي 1 موديل 2025 سعر إم جي 1 موديل 2025 في السعودية أسعار إم جي 1 موديل 2025 في السعودية

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