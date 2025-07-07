قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الصومال بالعلمين اليوم
تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس
بعد موافقة النواب.. اعرف الفئات المستفيدة من تعديل قانون المهن الطبية
متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل تعاملات اليوم
سوق المستعمل.. شيري تيجو 7 موديل 2022 بهذا السعر
هل يجوز للمرأة العمل بدون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
أسعار العمرة 2025 .. تبدأ بـ 22 ألف جنيه
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025
متهمة بسرقة لوحة فنانة دنماركية..مها الصغير في موقف محرج ومنى الشاذلى تبرئ نفسها
حكم صيام شهر المحرم كاملًا.. الأفضل بعد رمضان
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
قدرات جديدة لشاحنة رام 2500 موديل 2026.. بقوة 430 حصانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سوق المستعمل.. شيري تيجو 7 موديل 2022 بهذا السعر

شيري تيجو 7
شيري تيجو 7
صبري طلبه

ظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا بالكامل، ضمن موديلات الفئة هاي لاين كاملة التجهيزات، بسعر يبلغ 750 ألف جنيه، وتعد هذه السيارة واحدة من أشهر طرازات الـ SUV التي تحمل العلامة الصينية.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، بالإضافة إلى فحص هيكل السيارة بشكل دقيق من الداخل والخارج، إلى جانب مراجعة متوسط الأسعار في السوق.

شيري تيجو 7 

مواصفات شيري تيجو 7 موديل 2022

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG.

ويقدر استهلاك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 من الوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر، والاعتماد على تقنية الجر الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 7 

أبرز تجهيزات شيري تيجو 7 موديل 2022

تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 جنوط رياضية 18 بوصة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي، فتحة سقف بانوراما، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية كهربائية، بصمة خارجية، قفل مركزي للأبواب، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مقاعد كهربائية، مصابيح نهارية، إضاءة LED.

شيري تيجو 7 

زودت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرمل، مثبت سرعة، نظام الثبات الإلكتروني، وسائد هوائية للحماية، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، أحزمة أمان، تثبيت مقاعد الأطفال.

شيري تيجو 7 سعر شيري تيجو 7 سعر شيري تيجو 7 المستعملة أسعار شيري تيجو 7 أسعار شيري تيجو 7 في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم

إدوارد

خبيت عن ولادي| إدوارد يكشف مفاجأة عن إصابته بالسرطان

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات وظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. ماذا يخبئ طقس الغد؟

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الاثنين 7 يوليو 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية في مصر الإثنين 7 يوليو 2025

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

خصم 50% على مخالفات المرور.. فرصة ذهبية اغتنمها بهذه الطريقة

الطريق الإقليمي

إغلاق الطريق الدائري الإقليمي .. تعرف على الطرق البديلة

الدائري الإقليمي

عضو بلجنة دراسة إغلاق الإقليمي يكشف مفاجأة حول أسباب الحوادث المتكررة

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

مشاريع ابتكارية لطلاب الفرقة الرابعة بجامعة حلوان التكنولوجية الدولية

الأنبا بيجول

الأنبا بيجول يهنئ الأسقف الجديد لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي

التكية الإسلامية

التكية الإسلامية.. مفهومها ودورها ولماذا تسعى وزارة التضامن لإحيائها؟

بالصور

عظم شهيدك| الذكرى الثامنة لملحمة "البرث".. القصة الكاملة لإفشال منسي و"كتيبة الشهداء" مخططات الإرهاب في سيناء

العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة
العقيد أحمد منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

فيديو

٥٥ سنة جراءة

غادة عبدالرازق.. رحلة فنية جريئة وحكايات زواج مختلفة في 55 سنة

النني وزوجته الثانية

محمد النني يخطف الأنظار في أول ظهور مع زوجته الثانية

ايمان عبد اللطيف

بعد المرحلة الإعدادية.. شروط وأوراق التقديم في مدرسة التمريض

ايمان عبد اللطيف

مادة تحتوي دهن الخنزير.. حقيقة منتج لبن يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد