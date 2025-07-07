سوق المستعمل.. شيري تيجو 7 موديل 2022 بهذا السعر

ظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا بالكامل، ضمن موديلات الفئة هاي لاين كاملة التجهيزات، بسعر يبلغ 750 ألف جنيه، وتعد هذه السيارة واحدة من أشهر طرازات الـ SUV التي تحمل العلامة الصينية.

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية، بالإضافة إلى فحص هيكل السيارة بشكل دقيق من الداخل والخارج، إلى جانب مراجعة متوسط الأسعار في السوق.

شيري تيجو 7

مواصفات شيري تيجو 7 موديل 2022

تعتمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات "تيربو" 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 145 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار DSG.

ويقدر استهلاك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 من الوقود بنسبة 7.4 لتر/100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر، والاعتماد على تقنية الجر الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 7

أبرز تجهيزات شيري تيجو 7 موديل 2022

تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 جنوط رياضية 18 بوصة، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي، فتحة سقف بانوراما، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية كهربائية، بصمة خارجية، قفل مركزي للأبواب، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مقاعد كهربائية، مصابيح نهارية، إضاءة LED.

شيري تيجو 7

زودت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 بفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرمل، مثبت سرعة، نظام الثبات الإلكتروني، وسائد هوائية للحماية، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، أحزمة أمان، تثبيت مقاعد الأطفال.