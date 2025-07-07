ماذا تقدم كيا تاسمان 2026.. وكم سعرها في السعودية؟

تعزز كيا الكورية الجنوبية من تواجدها في السوق السعودي، بعد طرح السيارة تاسمان 2026 الجديدة كليًا، والتي تنتمي إلى فئة الـ"بيك أب" الرياضية، مع فهوم الـ SUV الخاص بالسيارات المتعددة الاستخدام.

القدرات الفنية للسيارة كيا تاسمان 2026

تعتمد السيارة كيا تاسمان 2026 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، تيربو بنزين، سعة 2200 سي سي، أو بمحرك آخر سعة 2500 سي سي، 4 سلندر أيضًا، مع نواقل سرعات أما يدوية 6 غيار أو أوتوماتيكية الأداء 8 غيار.

كيا تاسمان 2026

يمكن للمنظومة الفنية الخاصة بسيارة كيا تاسمان 2026، أن تنتج قوة إجمالية تتراوح بين 210 و281 حصانًا، بينما يتراوح العزم الأقصى للدوران بين 440 و422 نيوتن متر، بالإضافة إلى تقنيات الدفع الخلفي أو الرباعي.

تسارع السيارة كيا تاسمان 2026

بفضل القدرات الفنية التي تمتلكها سيارة السيارة تاسمان 2026، يمكن لها التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.5 ثانية.

كيا تاسمان 2026

ابرز تجهيزات كيا تاسمان 2026

تحتوي السيارة كيا تاسمان 2026 على كاميرا خلفية، شاشة للمعلومات والترفيه 12 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات، مكيف هواء، المرايا الجانبية تدعم الضبط الكهربائي، حساسات حركة.

كيا تاسمان 2026

تضم السيارة كيا تاسمان 2026 وسائد هوائية، قفل تفاضلي ميكانيكي، مكابح مانعة للانغلاق، نظام المساعدة على الثبات، نظام مثبت سرعة، إضاءة بتقنية LED، ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة.

كيا تاسمان 2026

أسعار السيارة كيا تاسمان 2026 في السعودية

تتراوح أسعار السيارة تاسمان 2026 في السوق السعودي بين 127,900 ريال سعودي و 146,190 ريالا سعوديا.