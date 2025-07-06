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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر لامبورجيني هواركان 2025 في الإمارات .. صور

لامبورجيني هواركان 2025
لامبورجيني هواركان 2025
صبري طلبه

يضم السوق الإماراتي الكثير من سيارات علامة لامبورجيني الشهيرة، أبرزها السيارة الرياضية أوروس، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية الفاخرة، بالإضافة إلى الأيقونة أفنتادور، إلى جانب السيارة صاحبة هذا الموضوع هواركان الشهيرة.

مواصفات السيارة لامبورجيني هواركان 2025 

تعتمد السيارة لامبورجيني هواركان 2025 على محرك 10 سلندر، سعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 600 و640 حصانًا، و560 إلى 600 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، وتقنيات الجر الكلي أو الخلفي للعجلات.

لامبورجيني هواركان 2025 

تسارع السيارة لامبورجيني هواركان 2025 

تتسارع السيارة لامبورجيني هواركان 2025 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تتراوح مدتها بين 2.9 إلى 3.3 ثانية، وسرعة قصوى تتراوح بين 2.9 إلى 3.3 ثانية، ويقدر استهلاك السيارة من الوقود بين 10.3 و12 لتر لكل 100 كيلومتر.

لامبورجيني هواركان 2025 

أبعاد السيارة لامبورجيني هواركان 2025 

ترتكز السيارة لامبورجيني هواركان 2025 على قاعدة عجلات بطول 2.620 مم، وبنسبة طول كلي 4.520 م، و1.933 م للعرض، بينما تضم السيارة جنوط رياضية أنيقة، مصابيح حادة الشكل بتقنية LED، مع منظومة عادة مزدوجة.

لامبورجيني هواركان 2025 

أسعار السيارة لامبورجيني هواركان 2025 في الإمارات 

تقدم السيارة لامبورجيني هواركان 2025 في السوق الإماراتي بأسعار تبدأ من 940 ألف درهم للفئة الأولى، ويتراوح سعر فئات EVO Spyder وEVO Coupe بين 960,000 درهم و 1,090,000 درهم، بينما يصل سعر 2025 STO إلى 13,250,000 درهم إماراتي.

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