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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أحدث 5 سيارات رياضية موديل 2025 في السوق المصري.. بالأسعار

سيارات رياضية
سيارات رياضية
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الموديلات الحديثة، والتي تتنوع من ناحية العلامات وبلد المنشأ، أو من ناحية التسعير، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية، وعنصر مهم وهو التصميم، وخاصة الإصدارات الرياضية بين الـ SUV والكروس أوفر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد"، أحدث 5 سيارات رياضية موديل 2025 في السوق المصري

روكس 01

روكس 01

تعتمد السيارة روكس 01 موديل 2025 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 470 حصانا، و740 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، وبطارية سعة 56 كيلووات، وقدرات تسارع تقدر بـ 5.5 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 3,650,000 جنيه و 3,735,000 جنيه.

كوبرا تيرامار

كوبرا تيرامار

تتراوح أسعار السيارة كوبرا تيرامار 2025 بين 2,449,000 جنيه و 2,539,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على ناقل سرعات 7 غيار، محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصانًا، و260 نيوتن متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية.

جيتورT1

جيتورT1

تعتمد السيارة جيتور T1 موديل 2025  فنيًا على محرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 184 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات DSG من 7 غيارات أوتوماتيكية، وتقدم في مصر من خلال فئة واحدة بسعر يبلغ مليون و725 ألف جنيه.

شانجان CS55 PLUS

شانجان CS55 PLUS

تبدأ أسعار السيارة شانجان CS55 PLUS موديل 2026 من 1,050,000 جنيه إلى 1,180,000 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يضخ 185 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

كاي EX7

كاي EX7

تعتمد السيارة كاي EX7 موديل 2026على محرك 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ 197 حصانًا، وبناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك DSG، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتعمل السيارة من الناحية الفنية على تقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم في السوق المحلي بسعر 1,395,000 جنيه.

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