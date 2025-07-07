أخبار السيارات| أحدث 5 سيارات رياضية موديل 2025 في مصر.. سعر إم جي ZS موديل 2025 كسر زيرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين أشهر السيارات المستعملة والجديدة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن السيارات.

أحدث 5 سيارات رياضية موديل 2025 في السوق المصري.. بالأسعار

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من الموديلات الحديثة، والتي تتنوع من ناحية العلامات وبلد المنشأ، أو من ناحية التسعير، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية، وعنصر مهم وهو التصميم، وخاصة الإصدارات الرياضية بين الـ SUV والكروس أوفر.

سعر لامبورجيني هواركان 2025 في الإمارات .. صور

يضم السوق الإماراتي الكثير من سيارات علامة لامبورجيني الشهيرة، أبرزها السيارة الرياضية أوروس، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية الفاخرة، بالإضافة إلى الأيقونة أفنتادور، إلى جانب السيارة صاحبة هذا الموضوع هواركان الشهيرة.

تحت المليون.. سعر إم جي ZS موديل 2025 بحالة كسر الزيرو

ظهرت السيارة إم جي ZS موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، ولكن تحت مفهوم كسر الزيرو، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات لا يتعدى 7000 كم، وبحالة الفبريكا بالكامل، بسعر يبلغ 900 ألف جنيه، فئة كمفورت.

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي أتراج 2025 في السوق السعودي

تقدم ميتسوبيشي اليابانية مجموعة من الإصدارات المتنوعة في السوق السعودي، ومنها السيارة الاقتصادية أتراج، والتي تتصدر قائمة السيارات الأرخص سعرًا بين موديلات 2025، وتقدم هناك عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 50.350 ريالا سعوديا.