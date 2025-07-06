أسعار ومواصفات ميتسوبيشي أتراج 2025 في السوق السعودي

تقدم ميتسوبيشي اليابانية مجموعة من الإصدارات المتنوعة في السوق السعودي، ومنها السيارة الاقتصادية أتراج، والتي تتصدر قائمة السيارات الأرخص سعرًا بين موديلات 2025، وتقدم هناك عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 50.350 ريالا سعوديا.

أداء ميتسوبيشي أتراج 2025

تعتمد ميتسوبيشي أتراج موديل 2025 على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 78 حصانًا، و100 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات FWD التي تتعلق بالجر الأمامي.

معدل استهلاك ميتسوبيشي أتراج 2025 من الوقود

تعتبر السيارة ميتسوبيشي أتراج 2025 من أبرز السيارات الاقتصادية من ناحية استهلاك الوقود، حيث تقدر النسبة بحوالي 22.1 كيلومتر لكل 1 لتر، وتمتلك السيارة خزان وقود يتسع إلى 42 لترًا.

ميتسوبيشي اتراج 2025

تجهيزات ميتسوبيشي أتراج 2025

تضم السيارة ميتسوبيشي أتراج 2025 تجهيزات متنوعة، منها، جنوط تتراوح بين 14 بوصة أو 15 بوصة في الفئة الأعلى، مرايات جانبية كهرباية، إضاءة هالوجين، مصابيح ضباب، مرايات جانبية كهربائية، عواكس ضوئية.

ميتسوبيشي أتراج 2025

كما تضم السيارة فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و2 وسائد هوائية للحماية، كاميرا للرؤية الخلفية للفئات عالية التجهيز، حساسات ركن، نظام صوتي ترفيهي بين 2 أو 4 مكبرات، بلوتوث، شاشة 7 بوصة تعمل باللمس.

ميتسوبيشي أتراج 2025

أسعار أسعار ميتسوبيشي أتراج 2025 في السوق السعودي

تقدم السيارة ميتسوبيشي أتراج 2025 بسعر يبدأ من 50,350 ريالا للفئة الأولى، وبسعر يبلغ 54,950 ريالا سعوديا للفئة الثانية.