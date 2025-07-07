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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قدرات جديدة لشاحنة رام 2500 موديل 2026.. بقوة 430 حصانا

شاحنة رام 2500 موديل 2026
شاحنة رام 2500 موديل 2026
صبري طلبه

تواصل رام الأمريكية من تألقها في مجال صناعة السيارات بعد أن أضافت إصدارين جديدين إلى شاحنة رام 2500 HD موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الـ"بيك أب" الشهيرة.

مواصفات شاحنة رام 2500 موديل 2026

تقدم رام شاحنتها الأولى بلاك إكسبريس بمحرك "هيمي" 8 سلندر، سعة 6400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 405 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 581 نيوتن متر، وناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء.

شاحنة رام 2500 موديل 2026

وتأتي السيارة بلاك إكسبريس بجنوط رياضية قياسها 20 بوصة، مع شبكات متعددة الفتحات الهوائية، مقاعد من القماش، حساسات حركة أمامية وخلفية، بينما تبدأ أسعار هذه الفئة من 53.735 دولار أمريكي.

أما الفئة الثانية HD Warlock تعتمد على محرك Cummins، ديزل "تيربو"، يمكنه إنتاج قوة إجمالية تقدر بـ 430 حصانًا، سعة 6700 سي سي، مع عزم أقصى للدوران مميز حيث يصل إلى 1.456 نيوتن متر.

شاحنة رام 2500 موديل 2026

أما عن سعر هذه الفئة فيبدأ من 57,165 دولارا أمريكيا، وتأتي بعجلات قياسها 34 إنش، مع إطارات Goodyear Duratrac AT، وجنوط قياس 20 بوصة، بالإضافة إلى تصميم خارجي مهيب يليق بتصميم الـ"بيك أب"، الخاصة بسيارات رام الشهيرة.

شاحنة رام 2500 موديل 2026

وتحتوي سيارات رام 2500 موديل 2026 على حزمة من التجهيزات، أبرزها، أنظمة الصوت والترفية تتضمن شاشات تعمل باللمس، نظام ملاحة لعرض الخرائط، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء، باقة من تقنيات الحماية تتضمن الوسائد الهوائية، مثبت السرعة، مستشعرات الحركة، كاميرات المتابعة.

رام رام 2500 شاحنة رام 2500 شاحنة رام 2500 HD شاحنة رام 2500 HD موديل 2026

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