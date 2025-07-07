توريس 2024 كسر زيرو أعلى فئة.. أسعار سوق المستعمل

تعتبر السيارة كي جي إم توريس واحدة من أبرز السيارات الكورية الجنوبية التي انطلقت في الفترة الأخيرة، وذلك عن الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

وظهرت السيارة توريس 2024 كسر زيرو أعلى فئة، في السوق المصري للسيارات المستعملة، بسعر يبلغ مليون و780 ألف جنيه، بعد أن قطعت مسافة بسيطة من الكيلومترات، وبمفهوم الفبريكا بالكامل.

كي جي إم توريس 2024

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مفهوم كسر الزيرو، بأهمية الفحص الفني الشامل، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار واجراء مقارنات تفصيلية في السوق للحصول على أفضل قيمة.

مواصفات كي جي إم توريس 2024

تعتمد السيارة كي جي إم توريس 2024 على محرك رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 168 حصانًا، و280 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء.

كي جي إم توريس 2024

تأتي السيارة كي جي إم توريس 2024 بنوافذ كهربائية أمامية وخلفية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، شاشة كبيرة الحجم تعمل باللمس تدعم تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة إلى حساسات ركن أمامي وخلفية.

كي جي إم توريس 2024

زودت السيارة كي جي إم توريس 2024 بكاميرا لسهولة الاصطفاف، جنوط رياضية، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، مقاعد كهربائية وكذلك تحكم كهربائي للمرايات.

كي جي إم توريس 2024

تضم السيارة كي جي إم توريس 2024 إنذار، مثبت سرعة، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، رصد النقاط العمياء، تحديد المسارات، وسائد هوائية للحماية من الصدمات.