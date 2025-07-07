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ماذا تقدم هيونداي سنتافي 2025.. وكم سعرها في السعودية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ماذا تقدم هيونداي سنتافي 2025.. وكم سعرها في السعودية؟

هيونداي سنتافي موديل 2025
هيونداي سنتافي موديل 2025
صبري طلبه

تعزز هيونداي من تواجدها في السوق السعودي، بتقديم السيارة سنتافي موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، عبر فئات متنوعة مع الاحتفاظ بمفهوم الـ SUV، وبأسعار تقارب 133 ألف ريال سعودي.

مواصفات هيونداي سنتافي موديل 2025

تعتمد هيونداي سنتافي موديل 2025 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع إنتاج قوة إجمالية قدرها 194 حصانًا، و246 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء 8 غيار.

هيونداي سنتافي موديل 2025

تجهيزات السيارة هيونداي سنتافي موديل 2025

ترتكز هيونداي سنتافي موديل 2025 على جنوط من الألومنيوم قياسها 18 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية ونهارية بتقنية LED، بالإضافة إلى مرايات جانبية طي كهربائيًا، فتحة سقف زجاجية بانوراما، مثبت سرعة، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، مكابح مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل.

هيونداي سنتافي موديل 2025

تحتوي السيارة هيونداي سنتافي موديل 2025 على كاميرا خلفية، حساسات حركة أمامية وخلفية، نظام الثبات الإلكتروني، مساعد خوض المرتفعات والمنحدرات، إضاءة محيطة، وتضم السيارة شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، لوة عدادات 12 بوصة، مكيف هواء أوتوماتيكي.

أسعار السيارة هيونداي سنتافي موديل 2025 في السعودية 

تتراوح أسعار السيارة هيونداي سنتافي 2025 في السعودية بين 132,985 ريالا و150,235 ريالا لإصدارات الدفع الأمامي، بينما تتراوح أسعار سيارات الدفع الكلي بين 133,690 ريالا و 153,125 ريالا.

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