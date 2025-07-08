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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أوبل كوسا مستعملة سعرها 200 ألف جنيه

أوبل كوسا موديل 1994
أوبل كوسا موديل 1994
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

 أوبل كوسا موديل 1994 

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، أوبل كوسا موديل 1994، وتنتمي كورسا لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات أوبل كوسا موديل 1994 الخارجية

 أوبل كوسا موديل 1994 

تظهر سيارة أوبل كوسا موديل 1994 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك أوبل كوسا موديل 1994

 أوبل كوسا موديل 1994 

تستمد سيارة أوبل كوسا موديل 1994 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 256 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة أوبل كوسا موديل 1994 الداخلية

 أوبل كوسا موديل 1994 

تمتلك مقصورة سيارة أوبل كوسا موديل 1994 العديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها مساحات اضافية بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر أوبل كوسا موديل 1994

تباع سيارة أوبل كوسا موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

 أوبل كوسا موديل 1994 

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، وذلك حتي لاتقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

طرازات السيارات المستعملة أوبل كوسا موديل 1994 مواصفات أوبل كوسا كوسا موديل 1994 محرك أوبل كوسا موديل 1994

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