تختار إيه سيتروين C3 إم سيات ارونا 2025

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين C3 و سيات ارونا موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ سيتروين C3 موديل 2025

سيتروين C3 موديل 2025

زودت سيارة سيتروين C3 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

محرك سيتروين C3 موديل 2025

سيتروين C3 موديل 2025

تستمد سيارة سيتروين C3 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 110 حصان .

أسعار سيتروين C3 موديل 2025

سيتروين C3 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سيتروين C3 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 55 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيتروين C3 موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 190 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سيات ارونا موديل 2025

سيات ارونا موديل 2025

تحتوي سيارة سيات ارونا موديل 2025 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه للركن .

محرك سيات ارونا موديل 2025

سيات ارونا موديل 2025

تجصل سيارة سيات ارونا موديل 2025 على قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 115 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10 ثواني، وتحتاج إلى 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 200 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أسعار سيات ارونا موديل 2025

سيات ارونا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة سيات ارونا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 319 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سيات ارونا موديل 2025 تباع بسعر مليون و 349 ألف جنيه .