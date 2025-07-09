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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

دفع رباعي .. اركب جيب ليبرتي بـ 450 ألف جنيه

جيب ليبرتي موديل 2003
جيب ليبرتي موديل 2003
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة جيب ليبرتي موديل 2003 للبيع 

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيب ليبرتي موديل 2003، وتنتمي ليبرتي لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيب ليبرتي موديل 2003 الخارجية

سيارة جيب ليبرتي موديل 2003 للبيع 

تمتلك سيارة جيب ليبرتي موديل 2003 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة جيب، وتم تثبيت شعار شركة جيب على حقيبة السيارة الخلفية، ويوجد بالسيارة صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جرائد لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها جنوط رياضية، ومساحات للزجاج .

محرك جيب ليبرتي موديل 2003

سيارة جيب ليبرتي موديل 2003 للبيع 

تستمد سيارة جيب ليبرتي موديل 2003 قوتها من محرك سعة 3700 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الفضي .

مقصورة جيب ليبرتي موديل 2003 الداخلية

سيارة جيب ليبرتي موديل 2003 للبيع 

زودت مقصورة جيب ليبرتي موديل 2003 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة امان، ومراه للرؤية .

سعر جيب ليبرتي موديل 2003

سيارة جيب ليبرتي موديل 2003 للبيع 

تتوافر سيارة جيب ليبرتي موديل 2003 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

طرازات السيارات المستعملة جيب ليبرتي موديل 2003 مقصورة جيب ليبرتي سعر جيب ليبرتي سوق السيارات المصري

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