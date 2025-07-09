أرخص 5 سيارات جديدة 2025 في مصر

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، فيات تيبو ، وشيرى اريزو 5، ونيسان صنى ، وبى واى دى‬ F3 ، وبروتون ساجا .

بروتون ساجا موديل 2025

تستمد سيارة بروتون ساجا موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 40 لتر، وعزم دوران 120 نيوتن/متر، وتحتاج إلى 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

بروتون ساجا موديل 2025

تباع سيارة بروتون ساجا موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 649 ألف جنيه .

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

تنقل قوة سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة.

بى واى دى‬ F3 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى‬ F3 موديل 2025 تباع بسعر 730 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2025

قوة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تصل إلى 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من وضع السكون في مدة 11.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر .

شيرى اريزو 5 موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 715 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

فيات تيبو موديل 2025

تصل سرعة سيارة فيات تيبو موديل 2025 القصوي إلى 185 كم/ساعة، وتنتج قوة 95 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 127 نيوتن/متر .

فيات تيبو موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 694 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 744 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة فيات تيبو موديل 2025 تباع بسعر 794 ألف جنيه .

نيسان صنى موديل 2025

تتسارع سيارة نيسان صنى موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، ومتصل بها علبة تروس اوتوماتيك، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر، وسعة خزان وقود 41 لتر .

نيسان صنى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .