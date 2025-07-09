سيتروين C3 هاتشباك سعرها 200 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيتروين C3 موديل 2003

وجاء تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين C3 موديل 2003، وتنتمي C3 لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات سيتروين C3 موديل 2003 الخارجية

سيتروين C3 موديل 2003

تظهر سيارة سيتروين C3 موديل 2003 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيتروين، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين على حقيبة السيارة الخلفية، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لاظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها إشارات تم تثبيتها على الرفارف لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، ومقابض خارجية بنفس لون السيارة .

محرك سيتروين C3 موديل 2003

سيتروين C3 موديل 2003

تستمد سيارة سيتروين C3 موديل 2003 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 216 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة سيتروين C3 موديل 2003 الداخلية

تحتوي سيارة سيتروين C3 موديل 2003 على العديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات تخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل ، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم في المصابيح والإشارات والمساحات، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سيتروين C3 موديل 2003

سعر سيتروين C3 موديل 2003

تباع سيارة سيتروين C3 موديل 2003 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك اصطحاب فني سيارات علي دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لاتقع في فخ شراء سيارة معيوبة .