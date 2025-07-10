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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شتري تويوتا كورولا 2009 بـ 600 ألف جنيه

تويوتا كورولا موديل 2009 للبيع
تويوتا كورولا موديل 2009 للبيع
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يوجد به العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 للبيع

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا كورولا موديل 2009، وتنتمي كورولا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات تويوتا كورولا موديل 2009 الخارجية

سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 للبيع

تظهر سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 من الخارج بتصميم جذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة .

محرك تويوتا كورولا موديل 2009

سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 للبيع

تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 120 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة تويوتا كورولا موديل 2009 الداخلية

سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 للبيع

تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 على الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ودرج تخزين أمامي، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر تويوتا كورولا موديل 2009

سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 للبيع

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2009 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
 

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