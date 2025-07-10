كيا بيكانتو هاتشباك بـ 450 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

كيا بيكانتو موديل 2016

وجاء تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، كيا بيكانتو موديل 2016، وتنتمي بيكانتو لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات كيا بيكانتو موديل 2016 الخارجية

كيا بيكانتو موديل 2016

تمتلك سيارة كيا بيكانتو موديل 2016 من الخارج تصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة كيا، وتم تثبيت شعار شركة كيا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك كيا بيكانتو موديل 2016

كيا بيكانتو موديل 2016

تستمد سيارة كيا بيكانتو موديل 2016 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 500 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

مقصورة كيا بيكانتو موديل 2016 الداخلية

كيا بيكانتو موديل 2016

تمتلك مقصورة سيارة كيا بيكانتو موديل 2016 الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وبها مساحة تخزين صغيرة امام ناقل الحركة .

سعر كيا بيكانتو موديل 2016

تتوافر سيارة كيا بيكانتو موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا بيكانتو موديل 2016

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب عليك اصطحاب فني سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة، وذلك حتي لا تقع في فخ شراء سيارة معيبة .