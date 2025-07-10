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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي أكسنت RB إم نيسان سنترا 2026.. أيهما تختار؟

هيونداي اكسنت RB إم نيسان سنترا 2026
هيونداي اكسنت RB إم نيسان سنترا 2026

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي اكسنت RB و نيسان سنترا موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

محرك هيونداي اكسنت RB موديل 2026

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

تستمد سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج السيارة إلى 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 43 لتر، وعزم دوران 156 نيوتن/متر .

أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2026

هيونداي اكسنت RB موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 799 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 829 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 875 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 895 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2026 تباع بسعر 930 ألف جنيه .

محرك نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تتسارع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، تنتج قوة 118 حصان، وتحتاج إلى 8.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 154 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

أسعار نيسان سنترا موديل 2026

نيسان سنترا موديل 2026

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 888 ألف جنيه .

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