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الفرق بين فولفو XC90 وهيونداي سانتافي 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين فولفو XC90 وهيونداي سانتافي 2025

فولفو XC90 و هيونداي سانتافى 2025
فولفو XC90 و هيونداي سانتافى 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات، فولفو XC90 و هيونداي سانتافى موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ فولفو XC90 موديل 2025

فولفو XC90 موديل 2025

زودت سيارة فولفو XC90 موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق .

محرك فولفو XC90 موديل 2025

فولفو XC90 موديل 2025

تستمد سيارة فولفو XC90 موديل 2025 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 250 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية، وبها عزم دوران 350 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلى 180 كم/ساعة .

سعر فولفو XC90 موديل 2025

فولفو XC90 موديل 2025

تباع سيارة فولفو XC90 موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 5 مليون و 290 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ هيونداي سانتافى موديل 2025

هيونداي سانتافى موديل 2025

تمتلك سيارة هيونداي سانتافى موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية جانبية.

محرك هيونداي سانتافى موديل 2025

هيونداي سانتافى موديل 2025

تنقل قوة سيارة هيونداي سانتافي موديل 2025 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 235 حصان، وبها بطارية سعة 60 كيلووات/ساعة، وبها خزان وقود سعة 67 لتر، وتحتاج إلى 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سعر هيونداي سانتافى موديل 2025

هيونداي سانتافى موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة هيونداي سانتافي موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 150 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي سانتافي موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 650 ألف جنيه .

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