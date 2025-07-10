سيفيك وصني وهيونداي.. أحسن عربية مستعملة بـ 400 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه سبارك ، وهوندا سيفيك ، ونيسان صني، وشيفروليه اوبترا ، وهيونداي أكسنت.

شيفروليه سبارك موديل 2012

تستمد سيارة شيفروليه سبارك موديل 2012 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 172 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه سبارك موديل 2012

تباع سيارة شيفروليه سبارك موديل 2012 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا سيفيك موديل 1994

تحصل سيارة هوندا سيفيك موديل 1994 على قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هوندا سيفيك موديل 1994

تتوافر سيارة هوندا سيفيك موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 200 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2011

تنقل قوة سيارة نيسان صني موديل 2011 من المحرك إلى العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 137 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2011

سعر سيارة نيسان صني موديل 2011 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلى 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أوبترا موديل 2006

تمكنت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2006 من قطع مسافة 250 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أوبترا موديل 2006

تأتى سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي اكسنت موديل 2009

تباع سيارة هيونداي اكسنت موديل 2009 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 220 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي اكسنت موديل 2009

يبلغ سعر سيارة هيونداي اكسنت موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .