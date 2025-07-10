إم جي وان 2024 أعلى فئة بأقل سعر للمستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الموديلات والتي تتنوع بحسب التصميم وبلد المنشأ، والقدرات الفنية، ومن بين الكثير من الإصدارات ظهرت السيارة إم جي وان هناك، ولكن بحالة كسر الزيرو بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات وبمفهوم الفبريكا.

السيارة إم جي وان التي رصدت، تنتمي إلى الفئة عالية التجهيزات، وبسعر يبلغ مليون و280 ألف جنيه، ولكن ننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أن كسر زيرو، بأهمية الفحص الشامل، ومراجعة متوسط الأسعار بشكل تفصيلي مع وضع مقارنات وفقًا للحالة والموديل.

إم جي وان 2024

محرك وأداء إم جي وان 2024

تستمد السيارة إم جي وان قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، تيربو، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

إم جي وان 2024

تتسارع السيارة إم جي وان قياسيًا، من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 8.8 ثانية، بينما تعتمد السيارة فنيًا على تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

إم جي وان 2024

تجهيزات السيارة إم جي وان

تضم السيارة إم جي وان حزمة من التجهيزات تتضمن، فتحة سقف بانوراما، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة لفتح وغلق السيارة عن بعد، مثبت سرعة، إيموبليزر، مكيف هواء أوتوماتيك.

إم جي وان 2024

تحتوي إم جي وان على شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، مقود حركة متعدد الوظائف، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، وسائد هوائية، فرامل ABS و EBD، نظام الثبات الالكتروني، مرايات جانبية كهربائية، مصابيح ضباب، إضاءة LED، جنوط رياضية.