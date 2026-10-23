كارثة .. الصحة تطرح جدول زمني يوضح تأثير مشروب الطاقةعلى الجسم بعد 24 ساعة

قالت وزارة الصحة والسكان ، إن تناول مشروب الطاقة في بداية اليوم قد يمنحك نشاطاً مؤقتاً، لكن تأثيرات زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم وهبوط الطاقة والتعب، ثم أعراض انسحاب الكافيين، سترافق جسمك على مدار الـ 24 ساعة التالية .

وكشفت وزارة الصحة والسكان ، ما يحدث بدقة داخل أعضاء الجسم على مدار اليوم بعد تناول عبوة واحدة من مشروبات الطاقة



جدول زمني يوضح تأثير مشروب الطاقة

بعد 10 دقائق : يبدأ الكافيين في دخول مجرى الدم ومعدلات ضربات القلب وضغط الدم تبدأ في الارتفاع.



من 15 إلى 45 دقيقة : يصل الكافيين لأعلى تركيز في الجسم، وتبدأ بالشعور باليقظة والتركيز .

من 30 إلى 50 دقيقة : يمتص الكافيين بالكامل ويبدأ الكبد في الاستجابة بامتصاص المزيد من السكر



بعد ساعة واحدة : يتعرض الجسم لهبوط حاد في السكر انخفاض مستوى الكافيين مع انخفاض "Sugar Crash" مما يؤدي إلى هبوط مستويات الطاقة وبدء الشعور بالتعب .