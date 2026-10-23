الصحة: 5667 خدمة طبية مجانية لأهالي جزيرة الوراق عبر 6 قوافل أسبوعية

نفذت وزارة الصحة والسكان، ست قوافل طبية علاجية مجانية لأهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، بواقع قافلة أسبوعياً، خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 23 أكتوبر 2026، وذلك في إطار جهودها لتعزيز إتاحة الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل الست استقبلت 2824 متردداً وقدمت 5667 خدمة طبية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الصحية للأهالي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

عيادات متخصصة

وأكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، أن القوافل تضم عيادات متخصصة في الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والعظام والجلدية، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة وصيدلية لصرف الأدوية، مشدداً على أن جميع الخدمات تُقدم بالمجان.

وأشار الدكتور محمد غباشي، مدير إدارة القوافل العلاجية، إلى استمرار تنظيم القوافل أسبوعياً بجزيرة الوراق، في إطار خطة الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات الطبية المجانية والوصول بها إلى المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق.