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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ميتسوبيشي اكسابندر 2025 العائلية في الإمارات | صور

ميتسوبيشي اكسابندر 2025
ميتسوبيشي اكسابندر 2025
صبري طلبه

تقدم ميتسوبيشي اليابانية مجموعة من سياراتها داخل السوق الاماراتي، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي أو الداخلي، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب المفهوم الخاص بكل اصدار، ومنها السيارات العائلية صاحبة الـ 7 مقاعد، اشهرها السيارة اكسابندر 2025 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع.

الأداء الفني لسيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

ميتسوبيشي اكسابندر 2025

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025

تضم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 مجموعة من التجهيزات ابرزها المقصورة الداخلية العائلية ذات الـ 7 مقاعد، بالإضافة إلى 4 نوافذ كهربائية، منفذ USB، مدخل AUX، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية ابل كار بلاي واندويد.

ميتسوبيشي اكسابندر 2025

تحتوي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 على زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة خارجية، سنتر لوك، مكيف هواء متعدد المناطق، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، برنامج الثبات الالكتروني، مثبت سرعة، مانع السرقة.

ميتسوبيشي اكسابندر 2025

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 بمصابيح أمامية حادة الشكل بالإضافة إلى منظومة ضوئية على جانبي الصادم، جنوط بمظهر رياضي، مع نسبة طول كلي بلغت 4.475 م، و1.750 م للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.695 م، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.775 م.

سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر 2025 في السوق الاماراتي بسعر يبلغ 79.695 درهم.

ميتسوبيشي اكسابندر ميتسوبيشي اكسابندر 2025 سعر ميتسوبيشي اكسابندر 2025 سعر ميتسوبيشي اكسابندر 2025 في الامارات

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