كيا تقدم كيا k5 موديل 2026.. أبرز التجهيزات وسعرها عالميًا

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن سيارتها الجديدة من طراز K5 موديل 2026، مع زيادة في سعرها العالمي مقارنة بالإصدار السابق، وقدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 420 دولار أمريكي.

وتقدم السيارة كيا k5 موديل 2026 بتصميم السيدان الشهير، صاحب الملامح الرياضية، وبعدد من الفئات هم LXS، والفئة EX، بالإضافة إلى الفئات عالية التجهيزات FULL OPTION، مع باقة كبيرة من التجهيزات.

كيا k5 موديل 2026

أسعار السيارة كيا k5 موديل 2026 في السوق العالمي

تقدم السيارة كيا k5 موديل 2026 عالميًا بسعر يبدأ من 28,565 دولار أمريكي، وتتراوح أسعار الفئات الاخرى بين 29,565 دولار و31,165 دولار، وبين 34,665 دولار و35,645 دولار أمريكي للفئات عالية التجهيزات.

كيا k5 موديل 2026

القدرات الفنية للسيارة كيا k5 موديل 2026

تعتمد السيارة كيا k5 موديل 2026 على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 191 حصانًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء وبتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

كيا k5 موديل 2026

وتقدم فئات GT بمحرك تيربو، سعة 2500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 290 حصانًا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الجر عبر علبة تروس ثنائي التعشيق طراز DCT من 8 سرعات.

كيا k5 موديل 2026

جاءت السيارة كيا k5 موديل 2026 بمقصورة عصرية تضم شاشة كبيرة تدمج بين العدادات وقراءة البيانات، وبين أنظمة الوسائط المتعددة والخرائط، مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، فرامل يد كهربائية، عجلة قيادة مالتي فانكشن، مكيف هواء أوتوماتيكي.