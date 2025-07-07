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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صدمة لمحبيها.. مرسيدس تودع سيارتها الشهيرة AMG لهذا السبب

مرسيدس
مرسيدس
عزة عاطف

تستعد مرسيدس-بنز لإسدال الستار على الجيل الحالي من طراز CLA 45 S عبر إصدار خاص يحمل اسم "Final Edition"، يجسّد مزيجًا من التصميم الرياضي والتفاصيل الراقية، مع لمسات فريدة تليق بنهاية سلسلة متميزة من سيارات الأداء العالي.

تصميم مرسيدس الخارجي يلفت الأنظار

في مقدمة ما يميز هذه النسخة الخاصة، يبرز اللون الرمادي ماجنو المطفي من مانوفاكتور، مع لمسات سوداء وصفراء تزين الأبواب وأغطية المرايا، وتمنح السيارة شخصية هجومية واضحة. 

أما العجلات، فهي مطرّقة قياس 19 بوصة بلمسة سوداء غير لامعة وخطوط صفراء بارزة، تعكس روح AMG المميزة.

تستكمل التفاصيل الرياضية بـ غطاء خزان وقود فضي، وملاقط فرامل سوداء تحمل شعار "AMG" باللون الأبيض. 

كما تم تزويد السيارة بحزمتين هما AMG Night Plus وAMG Aerodynamics Plus، واللتين تضيفان مزيدًا من العناصر السوداء اللامعة، وجناح خلفي ثابت، ومشتت هواء أمامي وخلفي يعززان الثبات والأداء الهوائي.

لا يقل الداخل إثارة عن الخارج، حيث تأتي مقاعد AMG Performance بكسوة من جلد MB-Tex والألياف الدقيقة، مع خياطة صفراء متباينة وتطريز "45 S" على مساند الرأس. 

وتمتد هذه التفاصيل الدقيقة إلى عجلة القيادة الرياضية المصنوعة من جلد نابا والألياف الدقيقة، وسجاد الأرضية المخصص، وعتبات الأبواب المضيئة، فضلًا عن شعار "Final Edition" المثبت على الكونسول الوسطي، والذي يضفي لمسة ختامية حصرية.

تعتمد CLA 45 S Final Edition على محرك توربيني 2.0 لتر رباعي الأسطوانات يُعد من أقوى المحركات من فئته، حيث ينتج 416 حصانًا و500 نيوتن.متر من عزم الدوران. 

يتصل المحرك بناقل حركة ثنائي القابض من 8 سرعات ونظام دفع كلي AMG Performance 4MATIC+، مما يمنح السيارة تسارعًا من 0 إلى 96 كم/س خلال 4 ثوانٍ فقط، مع سرعة قصوى محددة إلكترونيًا عند 250 كم/س.

لم تفصح مرسيدس عن عدد النسخ أو الأسعار بعد، لكنها أكدت أن الطراز سيكون متاحًا في الولايات المتحدة وأوروبا، مع بعض الفروقات في الأداء. 

ففي النسخة الأوروبية، تتوفر السيارة بلون أسود إضافي، وسرعة قصوى مرفوعة إلى 270 كم/س، كما تتاح بخيار الهيكل الواجن بجانب السيدان.

يعد إصدار CLA 45 S Final Edition تكريمًا مثاليًا للجيل الحالي قبل قدوم التصميم الجديد الذي كشف عنه في مارس. 

ومن الواضح أن مرسيدس-AMG أرادت إنهاء المسيرة بقوة وأناقة، من خلال تقديم سيارة تليق باسم CLA وسمعة AMG في تقديم الأداء الفائق الممزوج بالفخامة.

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