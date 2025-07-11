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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن أستون مارتن فانتاج S.. الأحدث في عالم السوبر كار

أستون مارتن فانتاج S 
أستون مارتن فانتاج S 
صبري طلبه

تواصل أستون مارتن من تألقها في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت النقاب عن الأيقونة فانتاج ضمن فئة S موديل 2026، والتي تأتي بقدرات فنية عالية الأداء مع تصميم أنيق كعادة سيارات العلامة الإنجليزية صاحبة الأجنحة الممتدة.

بدأت السيارة أستون مارتن فانتاج S فصل جديد من التألق، من خلال اللمسات الخارجية الخاصة بها، حيث ظهرت بصادم أمامي أكثر جراءة، مع حواف حمراء بالناحية السفلية، بالإضافة إلى الشبكة الأمامية ذات الفتحات المتعددة المقاطع، والمصابيح الحادة.

 أستون مارتن فانتاج S 

كما حصلت أستون مارتن فانتاج S على نفس اللمسات ذات اللون الأحمر بالجزء الخلفي والجوانب، لتكشف عن السمة الفنية الخاصة بهذه السيارة الأنيقة، والتي تجمع بين قوة الأداء والمظهر الرياضي، مع فتحات عادة خلفية، وباقة من التجهيزات التي تتضمن سوائل التحكم وتقنيات الحماية والأمان.

 أستون مارتن فانتاج S 

القدرات الفنية لسيارة أستون مارتن فانتاج S 

تعتمد أستون مارتن فانتاج S على محرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 671 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

 أستون مارتن فانتاج S 

تسارع أستون مارتن فانتاج S

بفضل القدرات الفنية التي تمتلكها أستون مارتن فانتاج S، تستغرق السيارة أستون مارتن فانتاج S مدة زمنية تقارب 3.5 ثوان، عند التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 أستون مارتن فانتاج S 

وأشارات بعض التقارير العالمية أن أسعار السيارة أستون مارتن فانتاج S المتوقعة، قد تبدأ من 200 ألف دولار أمريكي للنسخة الكوبيه، بفارق يقدر بـ 16 ألف دولار عن النسخة القياسية.

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