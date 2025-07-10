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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر سوزوكي جيمني 2026 في السعودية

سوزوكي جيمني موديل 2026
سوزوكي جيمني موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة سوزوكي عن طرازها الجديد سوزوكي جيمني موديل 2026، وتنتمي جيمني لفئة السيارات الكروس أوفر صغيرة الحجم، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

سوزوكي جيمني موديل 2026

محرك سوزوكي جيمني موديل 2026

تستمد سيارة سوزوكي جيمني موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 105 حصان، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها نظام دفع رباعي يدوي ALLGRIP PRO الذي يوفر تحكم مذهل في التضاريس المختلفة سواء المغامرات في الصحراء أو على الجبال.

مواصفات سوزوكي جيمني موديل 2026

سوزوكي جيمني موديل 2026

زودت سيارة سوزوكي جيمني موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي جديد بخطوط حادة وديناميكية، وبها لمسات سوداء لامعة، وبها مصابيح أمامية دائرية مجهزة بتقنية الـ LED، مما يساعد على تحسين الرؤية الليلية ويزيد من أمان القيادة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

بالاضافة إلى ان سيارة سوزوكي جيمني موديل 2026 بها، صداد أمامي بمعززات بلاستيكية مقاومة للخدوش مما يعبر عن التحمل والعملية، وفي الخلف بها مصابيح رأسية وموقع للعجلة الاحتياطية مع بعض التعديلات البسيطة لزيادة الانسجام والأبعاد البصرية، وبها جنوط جديدة مقاس 15 بوصه.

سوزوكي جيمني موديل 2026

وتحتوي سيارة سوزوكي جيمني موديل 2026 علي، شاشة تعمل باللمس لنظام الترفيه، وبها نظام عزل صوتي وراحة العامة داخل المقصورة، وبها مشغل أسطوانات CD، وبها أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وبها منفذ كهربائي بقدرة 12 فولت، وبها بلوتوث.

سعر سوزوكي جيمني موديل 2026 في السعودية

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي جيمني موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 90 ألف ريال سعودي .

سوزوكي جيمني موديل 2026

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي جيمني موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 110 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة سوزوكي في صناعة السيارات 

في عام 1909 أسس ميشيو سوزوكي شركة سوزوكي للأنوال في قرية هاماماتسو اليابانية، وبدأت الشركة بإنتاج آلات النسيج، وحققت نجاح كبير في هذا المجال، وفي عام 1937 بدأت سوزوكي في تطوير نماذج أولية لسيارة صغيرة، ومع ذلك توقفت خطط الإنتاج بسبب الحرب العالمية الثانية.

وبعد الحرب عادت سوزوكي لإنتاج الأنوال ثم تحولت إلى إنتاج الدراجات النارية في عام 1952، وفي عام 1955، أطلقت سوزوكي أول سيارة لها سوزولايت، وتوسعت سوزوكي في الأسواق العالمية، وأصبحت شركة رائدة في صناعة السيارات والدراجات النارية والمركبات البحرية.

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