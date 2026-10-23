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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكثر من 21 مليون أمريكي يصوتون مبكرا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس| تصاعد المشاركة في ولايات حاسمة.. وترامب يتوعد بـ«فيتو» ضد الديمقراطيين

الانتخابات النصفية الأمريكية
الانتخابات النصفية الأمريكية
أ ش أ

تجاوز عدد الأصوات المدلى بها مبكرا في الانتخابات النصفية الأمريكية حاجز 21 مليون صوت، وسط ارتفاع المشاركة في عدد من الولايات التي قد تحسم المنافسة على السيطرة على مجلس الشيوخ، وفقا لبيانات جمعهتا وسائل إعلام أمريكية، وذلك قبل 12 يوما من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في 3 نوفمبر المقبل، والتي ستحدد موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية خلال الفترة المتبقية من الولاية الرئاسية للرئيس دونالد ترامب

وأظهرت بيانات جمعتها شبكة (سي.إن.إن.) ووكالة (أسوشيتد برس) الأمريكيتين، تقدما ملحوظا في التصويت المبكر بعدد من الولايات مقارنة بالفترة نفسها قبل انتخابات التجديد النصفي عام 2022؛ إذ ارتفعت المشاركة في تكساس بنسبة 74%، وفي مين بنسبة 39%، كما سجلت ولايات كارولاينا الشمالية وأوهايو وكانساس زيادات لافتة، وفي المقابل، تراجع التصويت المبكر في ولاية أيوا بنحو 6% مقارنة بالفترة المناظرة قبل أربع سنوات.

وسجلت تكساس نحو 2.36 مليون صوت مبكر، مقابل نحو 2.32 مليون صوت في كاليفورنيا، بحسب البيانات التي أوردتها الوكالة الأمريكية.

وفي سياق متصل، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، ما قد يفعله إذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، قائلا إنه سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد كل التشريعات، قبل أن يضطر الديمقراطيون، بحسب تصوره، إلى التفاوض مع الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق.

وقال ترامب - قبل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية فلوريدا - "ما سيحدث هو أنني سأستخدم الفيتو ضد كل شيء، ثم يأتي الديمقراطيون ويريدون التوصل إلى اتفاق، وسنعمل على تسوية الأمر". 

وأضاف أنه سيواصل استخدام الفيتو، قبل أن يعود الديمقراطيون للتفاوض بشأن كيفية المضي قدما.

ومن المقرر إجراء الانتخابات النصفية في الثالث من نوفمبر المقبل، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب الأمريكي البالغ عددها 435 مقعدا، ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إلى جانب مناصب على مستوى الولايات والمناطق المحلية.

وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة؛ لأنها ستحدد موازين القوى داخل الكونجرس خلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب، فيما تتجه الأنظار إلى عدد من السباقات المتقاربة التي قد تؤثر في فرص الحزبين الجمهوري والديمقراطي في السيطرة على مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت المبكر في ولاية نيويورك، السبت، ويستمر حتى الأول من نوفمبر، وفق الجدول المعلن للانتخابات.

ولا تعني زيادة التصويت المبكر بالضرورة تقدم حزب بعينه أو حسم نتيجة الانتخابات، إذ تعكس الأرقام عدد المشاركين حتى وقت جمع البيانات، ولا تحدد اختياراتهم الانتخابية.

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