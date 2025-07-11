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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

بينما تستعد فولكس فاجن لاستقبال عصر GTI الكهربائي، قررت الشركة الألمانية أن تودع شعار GTX بإصدار خاص يعيد الذكريات ويضفي شخصية جريئة على سيارتها الكهربائية ID.3. 

والنتيجة كانت نسخة GTX Fire+Ice المستوحاة من سيارة جولف الأسطورية في التسعينيات.

تصميم فولكس فاجن مستوحى من الماضي بلمسات مستقبلية

اعتمدت فولكس فاجن في تصميم Fire+Ice على طلاء معدني بنفسجي فاتح يحاكي طرازات التسعينيات، مزودًا بعناصر تصميمية جريئة مثل شريط سقف أحمر، وملصقات غير لامعة، وحروف جانبية “GTX | FIRE & ICE” تبرز شخصية السيارة الرياضية.

تكمل العجلات المصنوعة من سبائك Locarno قياس 20 بوصة التصميم الخارجي، بلون مؤكسد متناسق مع الهيكل، مما يمنح السيارة طابعًا هجوميًا مع الحفاظ على رقي فولكس فاجن المعتاد.

في الداخل، يظهر أسلوب "فاير آند آيس" واضحًا من خلال تقسيم الألوان داخل المقصورة؛ حيث يسيطر الأحمر الناري على جانب السائق، والأزرق البارد على جانب الراكب. 

تأتي المقاعد الرياضية مزودة بوظيفة التدليك، وتزينها سحابات زخرفية شبيهة بالسترات الرياضية، في إشارة مبتكرة للطراز التجريبي.

وتكمل الخياطة المتباينة ومصابيح الإضاءة الأرضية المخصصة الطابع الرياضي والفريد لهذه النسخة.

رغم التصميم المستوحى من الماضي، فإن سيارة ID.3 GTX Fire+Ice تنتمي بقوة إلى المستقبل من خلال مجموعة أنظمة متطورة، أبرزها:

  • شاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز
  • نظام صوتي من Harman Kardon
  • أنظمة متكاملة لمساعدة السائق من الجيل الجديد

من حيث الأداء، لم تضف فولكس فاجن تحسينات على نظام الدفع مقارنةً بفئات GTX الأخرى. السيارة مزودة بمحرك كهربائي خلفي ينتج إما 282 حصانًا (210 كيلوواط)، أو 322 حصانًا (240 كيلوواط) في فئة GTX Performance.

تتسارع النسخة الأقوى من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية، وهو رقم جيد لسيارة كهربائية مدمجة، رغم أنه لا يضاهي سرعة Golf R التي تتسارع خلال 4.6 ثوانٍ فقط.

بطارية كبيرة ومدى قيادة قوي

تم تزويد ID.3 GTX Fire+Ice ببطارية سعة 79 كيلوواط/ساعة تمنحها مدى قيادة يصل إلى 591 كم وفقًا لمعيار WLTP. 

كما تدعم الشحن السريع حتى 185 كيلوواط، ما يتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال دقائق معدودة.

إصدار Fire+Ice ليس مجرد لمسة كلاسيكية، بل هو احتفال أخير بلقب GTX قبل انتقال فولكس فاجن إلى مرحلة GTI الكهربائية. 

يجعل مزيج التصميم الرجعي والتقنيات المتقدمة هذه النسخة فريدة، وقد تكون خيارًا مغريًا لهواة جمع السيارات الكهربائية ذات الطابع الخاص.

فولكس فاجن فولكس فاجن GTI سيارة فولكس فاجن جولف R

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