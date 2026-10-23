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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بـ 10 أهداف .. الأهلي يهزم فريق «رع» في دورى الكرة النسائية

الأهلي
الأهلي
أ ش أ

حقق الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلى فوزًا كبيرًا على مضيفه رع بـ 10 أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأخير بنادي مياه القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة، محققًا انتصاره الخامس على التوالي، بعدما تغلب على ساك بنتيجة 19-0، والزمالك 6-0، وسموحة 10-0، وإنبي 7-1.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: عزة الفولي في حراسة المرمى، ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وسارة خالد وأشرقت عادل في خط الدفاع، ولولو نصر وكاثرين ناجاديا وحبيبة عصام ونور يوسف في خط الوسط، وآوا كاسيت ونادين غازي في خط الهجوم.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: إسراء السقا ووفاء ربيع ومريم خميس وكاميليا الديب وفرح محمد وإيمان حسن وملك ماهر وفيكتوريا أوسي وحبيبة وليد.

افتتحت نادين غازي التسجيل للأهلي في الدقيقة 18، بعدما قابلت عرضية متقنة من ركلة حرة نفذتها لولو نصر برأسية داخل الشباك.

وفي الدقيقة 24، أضافت آوا كاسيت الهدف الثاني، بعد مجهود فردي رائع من نور يوسف في الجبهة اليمنى، أرسلت على أثره عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلتها آوا برأسية موجهة إلى داخل المرمى.

وعادت آوا كاسيت لتسجل الهدف الثالث للأهلي والثاني لها في الدقيقة 38، بعدما مرت كاثرين ناجاديا بمهارة من الجبهة اليمنى، وأرسلت عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، حولتها آوا إلى الشباك.

وواصل الأهلي هجومه، وأضافت نادين غازي الهدف الرابع في الدقيقة 41، بتسديدة قوية بقدمها اليسرى من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة من آوا كاسيت، لتسجل ثاني أهدافها في اللقاء.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر الشوط، نجحت كاثرين ناجاديا في المرور من الجانب الأيمن، قبل أن تمرر إلى حبيبة عصام داخل منطقة الجزاء، لتسدد في المرمى وتضيف الهدف الخامس، وينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بخماسية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، سجلت حبيبة عصام الهدف السادس في الدقيقة 46، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من آوا كاسيت من الجبهة اليسرى، لتضيف ثاني أهدافها في المباراة.

وفي الدقيقة 57، أرسلت لولو نصر عرضية متقنة من ركلة ركنية، قابلتها نادين غازي برأسية داخل الشباك، لتسجل الهدف السابع للأهلي وتكمل ثلاثيتها في اللقاء.

وأضافت نورا خالد الهدف الثامن في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، نتيجة لمسة يد على مدافعة رع بعد كرة من كاثرين ناجاديا، ونفذتها نورا بنجاح على يمين الحارسة.

وسجلت البديلة كاميليا الديب الهدف التاسع في الدقيقة 84، بعدما تجاوزت آوا كاسيت الدفاع ومررت كرة إلى الخلف خارج منطقة الجزاء، قابلتها كاميليا بتسديدة قوية داخل الشباك.

واختتمت نادين غازي أهداف الأهلي بتسجيل الهدف العاشر من ركلة حرة مباشرة، لترفع رصيدها إلى أربعة أهداف في اللقاء، وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بعشرة أهداف دون رد .

مباريات أخرى أقيمت بنفس التوقيت والجولة

- خسر وادي دجلة أمام مضيفه مركز شباب الزهور بثنائية نظيفة على ملعب مركز شباب الزهور ببورسعيد.

- حقق الزمالك فوزا عريضا على ضيفه إس إي كا 6-0 على الملعب الفرعي بنادي الزمالك.

- تعادل بالم هيلز أمام زد 2-2 على ملعب نادي بالم هيلز بالشيخ زايد.

الفريق الأول لكرة القدم سيدات النادي الأهلى رع

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