محافظ السويس يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية احتفالا بالعيد القومي الـ 53

استقبل اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي الـ53 لمحافظة السويس، الذي يجسد بطولات أبناء المدينة الباسلة وتضحياتهم الوطنية في سبيل الدفاع عن الوطن وصون كرامته.

وخلال اللقاء، أهدى محافظ السويس درع المحافظة إلى وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية؛ تقديرًا لجهودهما الدعوية والعلمية والعملية، ودورهما في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ قيم المواطنة والتعايش الوطني.

ويعكس اللقاء عمق التعاون بين مؤسسات الدولة في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء الوطني، وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يسهم في دعم وحدة الصف المصري وترسيخ روح التلاحم بين أبناء الوطن.