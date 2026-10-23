رويترز: إيران تلوّح باستهداف كابلات الاتصالات البحرية والقواعد العسكرية في الخليج حال استئناف الحرب

كشفت وكالة «رويترز»، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، أن طهران وضعت خططاً هجومية مفصلة لاستهداف مصالح في منطقة الخليج، من بينها كابلات الاتصالات البحرية؛ في حال انهيار المفاوضات مع الولايات المتحدة واستئناف واشنطن وإسرائيل العمليات العسكرية ضد إيران.

وبحسب المسؤولين، فإن طهران حذّرت الولايات المتحدة من مغبة التصعيد، مؤكدين أنه في حال تعرض إيران لهجوم؛ فلن تكون هناك خطوط حمراء، بما يشمل كابلات الاتصالات البحرية والقواعد العسكرية، حتى تلك غير المعلنة.

وامتنع المسؤولان الإيرانيان عن الكشف عن طبيعة الهجمات المحتملة أو المواقع التي قد تستهدفها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية حال انهيار المسار الدبلوماسي واستئناف العمليات العسكرية.