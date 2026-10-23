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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة عاجلة لشكوى عبر أحد مواقع التواصل.. وإزالة أسبابها بحي أول الإسماعيلية خلال ساعات

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

رصدت إدارة الإعلام بمحافظة الإسماعيلية، شكوى تراكم القمامة بأحد مواقع حي أول الإسماعيلية و بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة ورئاسة حي أول.

وفي إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتفاعل الفوري مع ما يتم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي، توجهت معدات وسيارات رئاسة حي أول إلى موقع الشكوى، حيث باشرت فرق العمل رفع التراكمات والمخلفات، وتنظيف الموقع بالكامل، وإعادة المظهر الحضاري للمنطقة، لتنتهي أعمال إزالة أسباب الشكوى خلال ساعات من رصدها.

وفي السياق ذاته، ناشدت رئاسة حي أول المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية، وعدم إلقاء المخلفات مجددًا بالموقع عقب تنظيفه، والالتزام بالأماكن المخصصة لتجميع القمامة، حفاظًا على ما يتم تنفيذه من جهود، ومنعًا لتكرار التراكمات، مؤكدة أن الحفاظ على نظافة الشوارع مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع.

وتواصل إدارة الإعلام، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وكافة الجهات التنفيذية، متابعة ما ينشر من شكاوى وملاحظات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها ميدانيًّا حتى إزالة أسبابها.

انطلاقًا من أن خدمة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

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