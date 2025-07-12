قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا .. حرائق الضخمة في ريف اللاذقية وجهود إقليمية للسيطرة على النيران
نادي 6 أكتوبر يكرم عبد الرحمن فيصل بعد انضمامه لـ باريس سان جيرمان
فريق طبي بمركز أورام طنطا ينجح في استئصال وحمة ضخمة من كبد مريض
أسرع السيارات حول العالم.. أرقام مذهلة وقدرات فائقة الأداء
محمود فهمي: التنوع السياسي بمجلس الشيوخ ضرورة لممارسة مهامه بكفاءة
درجات الحرارة تتعدى الـ 40.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
عمر.. صمت طفل من غزة تحول إلى صرخة في وجه العالم
نشرة المرأة والمنوعات| فنانات تألقن بملابس البحر.. حظك اليوم السبت 12 يوليو .. فوائد بذرة الكتان الصحية
حمادة هلال يعتذر بشكل مفاجئ عن حفل مراسي لهذا السبب
إبراهيم عبد الجواد يكشف مصير أحمد عبد القادر
بأوامر من ترامب .. تسريح أكثر من 1300موظف في الخارجية الأمريكية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في تصادم 3 سيارات علي كوبري المحلة_كفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسرع السيارات حول العالم.. أرقام مذهلة وقدرات فائقة الأداء

أسرع السيارات
أسرع السيارات
صبري طلبه

لم تتوقف شركات تصنيع السيارات عن مواصلة سباق التسارع، بتقديم أقوى الإصدارات من ناحية الانطلاق والأداء، وقد تفكر للحظات أن تلك المركبات لا تسير على الأرض بل تحلق عاليًا، لما تحتويه من قدرات خارقة، إلى جانب التصميمات الخارجية الأقرب للمركبات الفضائية.

ويبقى السؤال: ما هي أسرع السيارات حول العالم، وما القدرات الفنية وزمن التسارع، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية.

بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+

بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+

نبدأ بالسيارة الخارقة بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+، والتي تعد واحدة من أسرع السيارات حول العالم، حيث تمتلك محرك سعة 8000 سي سي تيربو، مكون من 16 أسطوانة، مع قوة إجمالية قدرها 1.578 حصانًا.

وبفضل قدراتها الفنية، تستطيع السيارة الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.4 ثانية فقط.

كوينيجسيج جيسكو أبسولوت

كوينيجسيج جيسكو أبسولوت

أما عن السيارة كوينيجسيج جيسكو أبسولوت فتدخل القائمة بقوة كبيرة، حيث يمكنها الانطلاق من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، في أقل من 2.6 ثانية، مع تمتعها بمحرك 5000 سي سي، وقوة قدرها 1.600 حصانًا، بالإضافة إلى ناقل سرعات 9 غيار.

وإذا تحدثنا عن السرعة؛ لا بد أن نذكر السيارة الخارقة ريماك نيفيرا، والتي تعتمد على 4 محركات كهربائية، بقوة إنتاجية قدرها 1.914 حصانًا، حيث تمتلك إمكانيات مذهلة بالفعل، والمذهل في هذا الموضوع مدة التسارع، والتي تقدر بـ 1.85 ثانية عند التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة.

 أستون مارتن فالكيري

أسرع السيارات في العالم 

كما تشارك أستون مارتن بقوة في هذا السباق، عبر نسختها الخارقة فالكيري، والتي تأتي بقوة 1.160 حصانًا، بالإضافة إلى سيارة بوجاتي بوليد حيث تقدم قوة قدرها 1.825 حصانًا، ومدة تسارع من 0 لـ 100 كم في أقل من 2.2 ثانية.

كوينيجسيج جيميرا 

ولا شك أن سيارة كوينيجسيج جيميرا من أقوى السيارات في التسارع، تنطلق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 1.9 ثانية، إلى جانب السيارة لوسيد Air Sapphire التي تعتمد على محرك بقوة تتجاوز 1200 حصانًا، مع زمن تسارع يبلغ 1.89 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/س.

أسرع السيارات أسرع السيارات في العالم بوجاتي شيرون كوينيجسيج جيسكو أبسولوت أستون مارتن فالكيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

الأرصاد

الأرصاد تطلق إنذارًا مبكرًا.. ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا ولا تفعلوا هذا الأمر أبدًا

جامعة طنطا

الدعاء على أستاذ بـ صيدلة طنطا في منشور بعد وفاته لسبب صادم

الدعم النقدي

بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

لو عندك في البيت ارميها فورا.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة قطرة لعلاج احتقان الأنف

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع سعر الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عبد المنعم

بعد انتقال عبدالمنعم .. رئيس نيس الفرنسي يرحل عن النادي رسميا

ترشيحاتنا

زيلينسكي

زيلينسكي يعلن استئناف المساعدات العسكرية: تلقينا إشارات إيجابية من واشنطن وأوروبا

المرشد الإيراني

المرشد الإيراني: الهجوم على قاعدة العديد الأمريكية يمكن تكراره

ترامب ونتنياهو

دراسة تكشف مشروع الشرق الأوسط الجديد في رؤية ترامب ونتنياهو

بالصور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تغييرات مفاجئة

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الثور حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تحرك بخطوات ثابتة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

نشرة المرأة والمنوعات| فنانات تألقن بملابس البحر.. حظك اليوم السبت 12 يوليو .. فوائد بذرة الكتان الصحية

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

برج العذراء حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025.. تضيف لمسة عاطفية

برج العذراء
برج العذراء
برج العذراء

فيديو

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة اتجار 4 أشخاص بالمخدرات في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد