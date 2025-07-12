أسرع السيارات حول العالم.. أرقام مذهلة وقدرات فائقة الأداء

لم تتوقف شركات تصنيع السيارات عن مواصلة سباق التسارع، بتقديم أقوى الإصدارات من ناحية الانطلاق والأداء، وقد تفكر للحظات أن تلك المركبات لا تسير على الأرض بل تحلق عاليًا، لما تحتويه من قدرات خارقة، إلى جانب التصميمات الخارجية الأقرب للمركبات الفضائية.

ويبقى السؤال: ما هي أسرع السيارات حول العالم، وما القدرات الفنية وزمن التسارع، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية.

بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+

بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+

نبدأ بالسيارة الخارقة بوجاتي شيرون سوبر سبورت 300+، والتي تعد واحدة من أسرع السيارات حول العالم، حيث تمتلك محرك سعة 8000 سي سي تيربو، مكون من 16 أسطوانة، مع قوة إجمالية قدرها 1.578 حصانًا.

وبفضل قدراتها الفنية، تستطيع السيارة الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.4 ثانية فقط.

كوينيجسيج جيسكو أبسولوت

كوينيجسيج جيسكو أبسولوت

أما عن السيارة كوينيجسيج جيسكو أبسولوت فتدخل القائمة بقوة كبيرة، حيث يمكنها الانطلاق من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، في أقل من 2.6 ثانية، مع تمتعها بمحرك 5000 سي سي، وقوة قدرها 1.600 حصانًا، بالإضافة إلى ناقل سرعات 9 غيار.

وإذا تحدثنا عن السرعة؛ لا بد أن نذكر السيارة الخارقة ريماك نيفيرا، والتي تعتمد على 4 محركات كهربائية، بقوة إنتاجية قدرها 1.914 حصانًا، حيث تمتلك إمكانيات مذهلة بالفعل، والمذهل في هذا الموضوع مدة التسارع، والتي تقدر بـ 1.85 ثانية عند التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة.

أستون مارتن فالكيري

أسرع السيارات في العالم

كما تشارك أستون مارتن بقوة في هذا السباق، عبر نسختها الخارقة فالكيري، والتي تأتي بقوة 1.160 حصانًا، بالإضافة إلى سيارة بوجاتي بوليد حيث تقدم قوة قدرها 1.825 حصانًا، ومدة تسارع من 0 لـ 100 كم في أقل من 2.2 ثانية.

كوينيجسيج جيميرا

ولا شك أن سيارة كوينيجسيج جيميرا من أقوى السيارات في التسارع، تنطلق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 1.9 ثانية، إلى جانب السيارة لوسيد Air Sapphire التي تعتمد على محرك بقوة تتجاوز 1200 حصانًا، مع زمن تسارع يبلغ 1.89 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كم/س.